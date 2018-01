Nachrichten | heute 19 Uhr - "Es geht Schlag auf Schlag"

Am Mittwoch noch Mazedonien, nun wartet auf das DHB-Team im ersten EM-Hauptrundenspiel Tschechien. "Es geht Schlag auf Schlag", so Kapitän Uwe Gensheimer zur Spielbelastung. "Aber so bleiben wir im Rythmus."