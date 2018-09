Erfolg bei Querschnittslähmung

Wie die Ärzte am Montag im renommierten Fachblatt "Nature Medicine" schilderten, kann der heute 29-Jährige dank des Eingriffs kurze Stecken auf einem Laufband zurücklegen. Über die Elektroden übermittelt er Befehle für die Bewegungsabläufe an seine gelähmten Beine. Ärzte der Mayo-Klinik im US-Bundesstaat Minnesota schrieben in ihrem Artikel in "Nature Medicine", der Patient sei seit einem Unfall mit einem Schneemobil im Jahr 2013 querschnittsgelähmt.