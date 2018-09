DFB-Frauen für WM qualifiziert

Drei Tage nach dem wichtigen 2:0 (1:0) in Island stellte Hrubesch eine Bestmarke ein. Mit fünf Siegen in Serie egalisierte der 67-Jährige den Startrekord von Silvia Neid aus dem Jahr 2005. Und da Nachfolgerin Martina Voss-Tecklenburg noch mit der Schweiz in die Play-offs muss, kann Hrubesch seine Bilanz in den kommenden Testspielen sogar noch ausbauen.