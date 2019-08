Hockey-Frauen auf Halbfinalkurs

Die deutschen Hockey-Frauen liegen bei der EM in Antwerpen weiter auf Halbfinalkurs. Die Mannschaft erkämpfte sich am zweiten Spieltag gegen England ein 1:1 (0:1) und benötigt zum Einzug in die Vorschlussrunde gegen Irland nur noch einen Punkt.

Datum: 19.08.2019