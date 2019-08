Kletter-WM: Silber für Megos

Alexander Megos hat bei der Kletter-WM in Japan die Silbermedaille gewonnen. In der Disziplin "Lead", dem klassischen Vorstiegsklettern am Seil, musste er sich nur Adam Ondra aus Tschechien geschlagen geben.

