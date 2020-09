Gerade im Abstiegskampf seien „Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente“, schreibt Klinsmann, und seien „die nicht garantiert, kann ich mein Potential als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden“. Dabei, so ist zu hören, sei er zuvor durchaus bereit gewesen, über den Sommer hinaus Trainer zu bleiben, hätte dafür allerdings mehr Geld und mehr Macht, nach Art eines Teammanagers in England, eingefordert. Die mehr als 200 Millionen Euro, die Investor Windhorst in den Verein pumpen will, hätten ja durchaus Spielraum geboten …