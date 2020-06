"Preise werden zum Teil fallen"

Union und SPD haben sich in ihrem Konjunkturprogramm auf eine Absenkung der Mehrwertsteuer für sechs Monate verständigt. Was sind die Folgen? Dazu Valerie Haller an der Börse.

Beitragslänge: 1 min Datum: 04.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.06.2021