88 Dritter und letzter Wechsel nun bei den Gastgeber: Anstelle des Torschützen, Corry Evans, kommt nun Paddy McNair ins Spiel.

87 Missverständnis zwischen Baumgartlinger und Arnautovic. Der ÖFB-Kapitän bekommt knapp außerhalb des Sechzehners den Ball und will diesen auf Arnautovic schupfen, der allerdings nicht mitspielt. Da hätte Baumgartlinger wohl eher selbst den Abschluss suchen sollen.

86 Die ÖFB-Truppe ist nun gefühlsmäßig dem Führungstreffer näher...

85 Ulmer mal von links mit der flachen Hereingabe, wo eigentlich Goalie Carson alles unter Kontrolle zu haben scheint. Doch plötzlich rutscht ihm der Ball noch aus den Händen. Doch im Nachfassen ist er dann zur Stelle und vor Alaba am Ball.

83 Mit der Hereinnahme von Arnautovic kam hier vielmehr Schwung ins österreichische Angriffsspiel. Vor allem in Kombination mit Alaba zeigt sich der West-Ham-Akteur nun immer wieder.

81 Wieder einer dieser gefährlichen Freistoßmöglichkeiten für die Nordiren. Dieses Mal kommt die Flanke aus dem Halbfeld von Davis aber zu weit und geht so an Freund und Feind vorbei und ins Toraus.

79 Am Ende schlichtet der Referee den Tumult und zeigt McAuley und Alaba die gelbe Karte.

78 Und jetzt wird's ganz heiß! Arnautovic und McAuley gehen im Zuge eines Zweikampfes gemeinsam zu Boden. Danach nimmt der Nordire den Österreich am Boden in den Würgegriff. Danach gibt es einen Tummult, in dem unter anderem auch Alaba sofort anrauscht.

77 Das wird nun eine wirklich spannende Schlussphase! Man hat nun das Gefühl, dass hier beide den Siegestreffer noch erzielen wollen. Dementsprechend offen ist die Angelegenheit auch.

76 Guter Schuss von Saville! Der Nordire bekommt an der Strafraumgrenze die Kugel, legt sie sich mit der Brust einmal auf links und zieht dann ab. Lindner streckt sich, der Ball geht aber ohnehin knapp am Tor vorbei.

73 Die erste gut herausgespielte Aktion der Österreicher seit längerem! Alaba spielt gut in die Spitze auf Arnautovic, der deckt die Kugel gut ab, legt wieder zurück auf Alaba und der zieht ab. Der Ball geht aber knapp über das Tor.

72 Arnautovic nimmt auch sofort die Position im Sturmzentrum ein.

71 Zweiter Wechsel bei den Österreichern: Für Gregoritsch kommt der etwas am Knie angeschlagene Arnautovic neu ins Spiel. Kann er in den noch verbleibenden 20 Minuten für mehr Durchschlagskraft in der Offensive sorgen?

70 Guter Schuss von Alaba! Der Bayern-Legionär bekommt auf der rechten Seite den Ball, zieht zur Mitte und zieht ab. Der Ball geht aber knapp am Tor vorbei.

68 Nun endlich wieder die Österreicher im Angriff! Gregoritsch zieht aus 20 Meter ab und der Ball springt Schlager im Strafraum an den Fuß. Der Salzburger kann die Kugel aber nicht mehr kontrolliert aufs Tor lenken. Er wäre aber ohnedies im Abseits gestanden.

70 Tor für Luxemburg, 1:1 durch Stefano Bensi

67 Und wieder kein Foulpfiff! Dieses Mal war es ein Zweikampf von Baumgartlinger. Das Publikum ist nun bei der Entscheidung lautstark mit dabei.

69 Einwechslung bei Belarus -> Anton Putsila

69 Auswechslung bei Belarus -> Aliaksandr Hleb

65 Wieder wollen die Nordiren am Strafraum einen Freistoß. Hinteregger setzt seinen Körper an der Strafraumgrenze gegen Saville intensiv ein, der Referee deutet zum Entsetzen der Nordiren aber auf weiterspielen.

63 Die Heim-Elf hat hier derzeit das Spiel in der Hand! Mit dem Publikum im Rücken spielen sie weiter nach vorne...

65 Einwechslung bei Belarus -> Maksim Skavysh

65 Auswechslung bei Belarus -> Pavel Savitskiy

61 Mittlerweile ist auch die offizielle Zuschauerzahl bekannt. Insgesamt 17.895 Fans sind heute ins Stadion gekommen.

64 Gelbe Karte für Cătălin Carp (Moldau)

60 Das Momentum ist nun auf alle Fälle wieder aufseiten der Nordiren! Die Österreicher wirken nun wieder verunsichert...

58 Die Partie nimmt nun richtig Fahrt auf. Es wird deutlich robuster und intensiver und auch das Publikum ist lautstark mit dabei!

62 Auswechslung bei San Marino -> Nicola Nanni

62 Einwechslung bei San Marino -> Mattia Giardi

57 Lange hielt die österreichische Führung hier nicht. Somit ist nun wieder alles beim Alten.

61 Einwechslung bei San Marino -> Fabio Tomassini

61 Auswechslung bei San Marino -> Alex Gasperoni

57 Tooor für Nordirland, 1:1 durch Corry Evans

Jones spielt Evans am Strafraum gut frei, der nimmt sich den Ball in den Sechzehner mit und zieht mit links ab. Hinteregger kann sich zwar noch in den Schuss werfen, doch er lenkt den Ball unhaltbar für Goalie Lindner ins eigene Tor ab.

59 Einwechslung bei Luxemburg -> Danel Sinani

59 Auswechslung bei Luxemburg -> Florian Bohnert

55 Die Nordiren legen nun wieder zu!

58 Tor für Moldau, 1:0 durch Radu Gînsari

53 Gute Chance der Nordiren! Davis kommt am Elfmeterpunkt zum Abschluss, doch Dragovic kann sich gerade noch in den Schuss werfen und diesen somit auch abblocken! Starke Rettungstat des Innenverteidigers.

57 Gelbe Karte für Maxime Chanot (Luxemburg)

52 Gelbe Karte für Julian Baumgartlinger (Österreich)

Baumgartlinger foult Jones und sieht zurecht die erste gelbe Karte des Spiels.

51 Wie reagieren nun die Nordiren? Es scheint als wäre Österreich durch den Treffer nun auch besser im Spiel...

49 Und da ist die Führung! Quasi mit dem ersten wirklichen Torschuss kann die ÖFB-Truppe hier in Führung gehen! Vielleicht gibt das nun etwas mehr Sicherheit im Spiel.

53 Tor für Belarus, 0:2 durch Anton Saroka

49 Tooor für Österreich, 0:1 durch Xaver Schlager

Die Österreicher kombinieren sich über die rechte Angriffsseite nach vorne, Zulj spielt im Anschluss Richtung Sechzehnergrenze, wo Schlager kommt und den Ball mit links im langen Eck versenkt.

48 Baumgartlinger bekommt in der eigenen Hälfte nach einem Luftzweikampf einen Freistoß zugesprochen.

46 Aufseiten der Österreicher gibt es eine Veränderung: Anstelle von Stefan Ilsanker, den Kreislaufprobleme plagen, spielt nun Peter Zulj.

46 Und weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit: Torlose 45 Minuten liegen hinter uns. Von den Österreichern war in der Offensive bis auf einen Alaba-Freistoß noch nicht viel zu sehen. Die Nordiren spielen hier engagiert und konnten auch immer wieder Druck erzeugen. Die wirklich großen Torchancen blieben auf beiden Seiten bisher aber aus. Von der Truppe von Coach Franco Foda muss nach der Pause hier auf jeden Fall vielmehr kommen. Bislang war der Auftritt der ÖFB-Truppe - vor allem in der Offensive - doch eher mau.

45 Ende 1. Halbzeit

45 ...und dieser kommt natürlich wieder hoch in den Strafraum, wo der Referee aber ein Foulspiel eines Angreifers sieht und die Partie somit unterbricht.

45 Und noch einmal ein Freistoß für die Heimischen aus dem Halbfeld...

45 Eine Minute gibt es hier vor der Pause noch drauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Evans kann sich bei einem schnellen Gegenstoß gegen Lazaro nur mit einem Foulspiel helfen. Die Österreicher reklamieren daraufhin eine gelbe Karte, doch diese gibt es nicht. Der Schiedsrichter lässt bisher sehr viel durchgehen.

44 ...und das war ganz, ganz knapp! MccGinn tritt an, zirkelt die Kugel über die Mauer, doch der Ball geht ganz knapp neben das Tor. Da wäre Lindner wohl geschlagen gewesen.

43 Gute Freistoßmöglichkeit für die Nordiren! Schlager rempelt Saville rund 18 Meter vor dem Tor nieder und der Referee gibt zurecht Foul...

42 ...aber Hinteregger ist zur Stelle und kann den Ball aus dem Gefahrenbereich köpfen.

41 Erneut Ecke für Nordirland. Das könnte nun wieder gefährlich werden...

40 Fünf Minuten verbleiben hier vor der Pause noch? Kann hier ein Team noch vor dem Seitenwechsel erfolgreich werden?

40 Gelbe Karte für Oleg Reabciuk (Moldau)

38 Kein Durchkommen! Dei ÖFB-Elf mal mit einem längeren Ballbesitz, doch man findet keinen Weg durch eine hervorragend gestaffelte Heim-Defensive. Zu ideen- und kreativlos zeigt sich das österreichische Offensivspiel bisher.

36 Die Heim-Elf ist hier mittlerweile das tonangebende Team und findet sich zum Großteil in der österreichischen Hälfte wider...

35 ...dieses Mal bleibt die große Gefahr aber aus.

34 Lazaro springt der Ball vom Bauch ins Toraus. Somit der nächste Eckball für die Nordiren...

33 Boyce ist wieder zurück und wäre beinahe auch zur nächsten Gelegenheit gekommen. Ein Passversuch landet aber an seiner Ferse, ansonsten wäre er alleine in den Strafraum gezogen.

33 Gelbe Karte für Manuel Battistini (San Marino)

31 Im Moment ist die Partie unterbrochen, da Boyce verletzungsbedingt behandelt werden muss.

30 Erneut muss Lindner auf der Hut sein. Bei einem Rückpass von Ulmer wird es für den Schweiz-Legionär, doch er kann die Kugel am Ende sicher klären.

31 Einwechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

31 Auswechslung bei Luxemburg -> Chris Philipps

28 Die Nordiren zeigen in der ersten halben Stunde ein gutes Gesicht. Immer wieder schaffen sie es, die Österreicher mit Drangperioden unter Druck zu setzen. Von der Foda-Elf hingegen kam bisher noch sehr wenig zwingendes.

26 ...dieser kommt auch, Hinteregger kann aber zum Eckball klären!

25 Schlager bringt Saville zu Fall. Somit muss sich die ÖFB-Elf auf den nächsten hohen, gefährlichen Ball in den Strafraum einstellen...

23 Es ist hier bislang eine flotte Partie auf Augenhöhe! Wobei sich die gefährlicheren Momente bisher im Sechzehner der Österreicher abspielten...

21 Nun wieder die Heim-Elf mit einer guten Phase. Immer wieder laufen sie Richtung österreichisches Tor...

19 Und erneut Gefahr im Österreich-Strafraum! Die Nordiren bringen einen seitlichen Freistoß gefährlich in den Strafraum, wo letztlich ein Getümmel entsteht. Am Ende entscheidet der Referee aber auf Abseits.

18 Alaba grätscht Dallas von hinten um und hat dabei großes Glück, dass er dafür nicht verwarnt wird.

17 Etwas mehr als eine Viertelstunde ist in Belfast gespielt und nach wie vor steht es 0:0. Die Nordiren begannen stark und druckvoll und kamen nach wenigen Minuten auch zu einer guten Chance. Heinz Lindner konnte diese aber entschärfen. Erst danach übernahm dann Österreich mehr und mehr das Kommando und ist mittlerweile gut im Spiel. Dennoch muss man nach wie vor auf die erste Chance der ÖFB-Truppe warten...

16 Der Eckstoß bringt in Folge aber keine Gefahr ein!

15 Und wieder die Österreicher! Gregoritsch versucht es mal aus großer Distanz, der Schuss kommt eigentlich nicht gut, dennoch ergibt sich daraus eine Ecke, da Carson etwas unorthodox den Ball nur abwehren kann.

13 ...Alaba führt den Freistoß auch selbst aus, schupft den Ball über die Mauer, aber zugleich auch knapp über das Tor. Somit gibt es Abstoß für die Nordiren.

13 Alaba wird an der Strafraumgrenze von Saville gelegt. Das gibt nun eine hervorragende Freistoßmöglichkeit für Österreich...

12 ...einen richtig gelungenen Angriff konnte man aber noch nicht vortragen.

12 Gelbe Karte für Leandro Barreiro (Luxemburg)

11 Die ÖFB-Elf ist nun besser im Spiel und übernimmt in den letzten Minuten hier vermehrt das Kommando...

9 Jetzt trauen sich die Österreicher wieder einmal nach vorne. Lazaros Zuspiel in den Strafraum kommt aber zu ungenau und so entsteht keine Gefahr.

7 Lindner rettet! Die Heim-Elf greift an, Hinteregger kann die Kugel am Sechzehner eigentlich schon erobert, bringt sie dann anschließend aber nicht weg. So kommt abermals ein Nordire zum Ball, der schießt und der Ball wird von Hinteregger gefährlich abgefälscht. Am Ende muss sich Lindner strecken, kann den Ball aber gerade noch über die Latte lenken.

8 Tor für Belarus, 0:1 durch Stanislav Dragun

5 Die Nordiren agieren hier in den Anfangsminuten sehr engagiert und offensiv. Österreich findet sich bisher eher in der eigenen Hälfte wider.

3 Und da wäre es beinahe gefährlich geworden! Linden bekommt einen Rückpass und wird von einem Nordiren sofort attackiert, doch Österreichs Nummer 1 beweist, dass er auch am Fuß stark ist und lässt den heranstürmenden Angreifer gekonnt aussteigen. Durchaus riskant!

2 Geleitet wird die Partie von einem belgischen Schiedsrichterteam. Hauptreferee Jonathan Lardot wird von den Seitenlinien von Frederic Godelaine und Laurent Conotte unterstützt.

1 Und los geht's! Die Nordiren mit dem ersten Ballbesitz des Spiels...

1 Spielbeginn

Kurz vor dem Anstoß gibt es aber noch eine Trauerminute für den langjährigen Zeugwart der Nordiren. Wie auf der Insel üblich wird diese aber nicht mit Schweigen begangen, sondern mit Applaus!

Die beiden Kapitäne Davis und Baumgartlinger stehen bei der Platzwahl, die der Österreicher für sich entscheiden kann. Somit darf sich die ÖFB-Truppe die Seite aussuchen, die Nordiren haben Anstoß.

Und nun auch die Hymne des Heim-Teams...

Die österreichische Bundeshymne ertönt und die mitgereisten Österreich-Fans strecken im Fansektor ihre Schals in den Belfaster Abendhimmel.

Gekickt wird heute im Windsor Park. Das Stadion in Belfast fasst 20.332 Zuschauer. Es beheimatet neben der nordirischen Nationalmannschaft auch Linfield FC, die in der nordirischen Premier League spielen.

Die beiden Teams kommen soeben aufs Feld...

Nicht mehr mit im Kader ist heute im Gegensatz zum Donnerstag Konrad Laimer. Er wird die U21 im so wichtigen Rückspiel des EURO PlayOffs am Dienstag gegen Griechenland unterstützen. Xaver Schlager hingegen, der ebenso theoretisch spielberechtigt gewesen wäre, bliebt beim A-Team und steht, wie vorhin schon angesprochen sogar in der Startelf.

Zuletzt setzte es einen knappen 1:0-Sieg im Happel. Im Oktober erlöste Marko Arnautovic das ÖFB-Team mit seinem Treffer in Minute 71.

In Nordirland konnte Österreich überhaupt noch nie gewinnen. Keine allzu guten Vorsätze also für die ÖFB-Truppe...

Insgesamt standen sich beide Länder 10 Mal gegenüber. Und die Nordiren weisen dabei eine leicht positive Bilanz auf. Vier Duelle konnten die Kicker von der Insel dabei für sich entscheiden, drei die Österreicher. Zudem gab es drei Remis.

Die Nordiren starten in folgender Formation: Carson - Smith, J. Evans, McAuley, Dallas - C. Evans, Davis, Saville - McGinn, Boyce, Jones

Die Startformation stellt sich somit wie folgt zusammen: Lindner - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Ilsanker, Baumgartlinger - Lazaro, Schlager, Alaba - Gregoritsch

Österreichs Trainer Franco Foda entschied sich im Vergleich zum Spiel am Donnerstag insgesamt zu vier Umstellungen. Anstelle von Arnautovic, Kainz, Zulj und Schöpf rücken Schlager, Gregoritsch Ulmer und Ilsanker in die Anfangsformation.

Ganz unwichtig ist das Ergebnis der heutigen Begegnung trotz der bereits entschiedenen Gruppe aber nicht. Denn immerhin könnten heute drei Punkte noch wichtig werden. "Wir hoffen, dass wir uns im kommenden Jahr über den normalen Weg für die EURO qualifizieren und dann wird man schauen, wie dieser Modus greift", so Sportdirektor Peter Schöttel. Falls man sich aber nicht über den normalen Weg qualifizieren kann, dann könnte die Punkteanzahl eben noch schlagend werden. Und: "Sicher hat man dann bessere Chancen, wenn man sieben Punkte hat und keine vier."

Genauso wie für Österreich setzte es auch für Nordirland unter der Woche eine Nullnummer. Das Spiel der Truppe von Michael O'Neill gegen Irland endet 0:0.

Und vor allem eines will die Foda-Truppe heute ablegen, nämlich die Ladehemmung. Zuletzt hatte man nämlich vor allem vor dem Tor Probleme. So konnte man in den letzten vier Spielen auch nur ein einziges Tor erzielen.

Das letzte Spiel des Jahres 2018 steht für die ÖFB-Truppe an! Gegen Nordirland möchte man heute einen erfolgreichen Abschluss finden. In 45 Minuten geht es in Belfast los!

90 Fazit

Schluss im Wembley! In einer packenden zweiten Halbzeit dreht England einen 0:1-Rückstand gegen Kroatien noch in einen Sieg und beendet die Gruppe 4 der NLA damit als Tabellenerster. Die Gäste spielten das zunächst clever, ließen im zweiten Abschnitt viel weniger zu und erzielten durch ihre gefährlichen Konter auch die etwas glückliche Führung. In der Folge hatten die Three Lions Probleme, kamen ihrerseits glücklich zum Ausgleich und erzwangen in den Schlussminuten auch noch den über 90 Minuten gesehen verdienten 2:1-Siegtreffer, der sie gleichzeitig vom Abstieg bewahrt und an der Endrunde im nächsten Sommer in Portugal teilhaben lässt. Der Vize-Weltmeister muss hingegen den Gang in die B-Liga antreten, hat sich aber in der schwierigen Gruppe wacker geschlagen.

90 Spielende

90 Die letzten Sekunden laufen, England versucht etwas Zeit zu gewinnen und das Ding irgendwie in den eigenen Reihen zu halten. Hat Kroatien noch Körner?

90 Drei Minuten bleiben den Kroaten noch für den Lucky Punch - in die Endrunde können sie nicht mehr, es geht nur noch um die Verhinderung des Abstiegs für die Balkankicker!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Kane lässt England jubeln, denn vor diesem Tor war England durch die Auswärtstorregel abgestiegen. Die Three Lions müssen das Spiel also gewinnen, um nicht abzusteigen, Platz zwei ist für sie nicht mehr möglich!

85 Tooor für England, 2:1 durch Harry Kane

England dreht das Ding! Chilwell bringt die Kugel flach und hart vom linken Halbfeld in die Mitte - so rutscht die Pille durch und Kane kann vor dem Fünfer reingrätschend in die lange Ecke drücken. Erstes Tor für die Tormaschine seit der WM!

82 Nach einer Ecke schraubt sich der Ex-Leverkusener Vida am ersten Pfosten hoch und verlängert in die lange Ecke, aber Pickford ist da und hält da Ding vor der Linie fest.

79 Einwechslung bei Kroatien -> Marko Rog

79 Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Vlašić

78 Tooor für England, 1:1 durch Jesse Lingard

Ausgleich nach einem Einwurf! Joe Gomez wirft wie Pille wie ein Leichtathlet an den langen Pfosten(!), wo Kane das Leder irgendwie grätschend an Keeper vorbei spitzelt - abgefälscht kullert die Kugel vor der Linie zu Lingard, der nur noch einschieben muss.

77 Da war viel mehr drin! Brozović erobert das Ding an der Mittellinie gegen schläfrige Engländer und schickt Kramarić steil. Brozović läuft mit und bekommt das Ding im Sechzehner zurück, aber der war vielleicht etwas zu weit, Brozović muss das Ding erst kontrollieren und verliert dadurch wichtige Sekundenbruchteile. So kann England geschlossen klären.

74 Shootingstar Sancho kommt! Der Dortmunder soll nach seinem überragenden Spiel gegen die Vereinigten Staaten erneut für Druck über die Außen sorgen - das brauchen die Engländer in dieser Phase dringend!

73 Einwechslung bei England -> Jadon Sancho

73 Auswechslung bei England -> Marcus Rashford

73 Einwechslung bei England -> Jesse Lingard

73 Auswechslung bei England -> Fabian Delph

72 Die Gastgeber schieben die Pille nun meist im Mittelfeld umher, denn Kroatien steht hinten sehr dicht und lässt kaum noch Offensivaktionen Englands zu. Das wird schwer für die Three Lions.

69 Brekalo bringt Schwung auf die rechte Seite und dribbelt sich auf rechts bis an die Grundlinie durch. Die Kugel wird abgefangen, aber Kroatien bleibt bei Kontern gefährlich und hat England nun in der Mangel.

Brozovic beschwert sich nach einem Foul von Lovren zu heftig beim Schiedsrichter - Gelb für den Inter-Akteur.

66 England verpasst die schnelle Reaktion, Kroatien macht das weiter ruhig und souverän. England scheint die überraschende Führung erstmal verkraften zu müssen.

63 Einwechslung bei England -> Dele Alli

63 Auswechslung bei England -> Ross Barkley

60 Jetzt muss England kommen! Die Three Lions brauchen zwei Treffer, um noch weiterzukommen oder eines, um im eigenen Stadion nicht abzusteigen. Die Spannung steigt im Wembley!

57 Tooor für Kroatien, 0:1 durch Andrej Kramarić

Die überraschende Führung für Kroatien! Brekalo mit einem starken Pass in den Strafraum zu Vlasic, der direkt in die Mitte weiterleitet. Dort ist Kramarić alleine gegen 4-5 Mann, tänzelt etwas unbeholfen um diese herum und schafft es irgendwie aus der Drehung abzuschließen. Abgefälscht geht das Ding letztlich als Bogenlampe links ins Eck!

56 Der WM-Vierte wird nun wieder stärker und umkreist den Strafraum mehr und mehr, aber die Bälle kommen einfach nicht durch!

54 Standard für die Engländer von der rechten Seite, aber auch diese Hereingabe ist zu kurz und kann sicher geklärt werden. Die Three Lions kommen kaum zu Kalinić durch.

51 Konter der Kroaten! Ein Weltklasse Außenrist-Pass von Modrić aus dem Mittelfeld auf Kramarić, der den hinterlaufenden Perišić findet, doch dessen Hereingabe wird geblockt. Da war mehr drin!

48 Kroatien scheint sich nicht wieder von Beginn an überrumpeln zu lassen, sondern bleibt so konzentriert wie gegen Ende des ersten Abschnitts. Eine offene Partie.

46 Weiter geht's auf dem Rasen, der Wolfsburger Brekalo kommt für den heute eher schwachen Rebić in der Offensive.

46 Einwechslung bei Kroatien -> Josip Brekalo

46 Auswechslung bei Kroatien -> Ante Rebić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Eine interessante Partie im Wembley geht nach 45 Minuten torlos in die Pause. England startete wie die Feuerwehr und setzte die Gäste bereits früh mächtig unter Druck. Allerdings vergaben die Three Lions einige Chancen und verloren danach nach etwa 25 Minuten den Biss der Anfangsphase. Nach einer taktischen Umstellung in der Abwehr konnten sich die Gäste besser auf die schnellen Außen der Engländer einstellen und ihrerseits den Ball über längere Zeit halten. Dies allerdings ohne selbst nach vorne gefährlich zu werden, denn letztlich braucht Kroatien hier den Sieg, um nicht in die NLB abzusteigen. Will England in die Endrunde, müssen aber auch sie noch mindestens ein Tor erzielen.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Und erneut so ein schwieriger Rückpass aus 30 Metern Torentfernung bei den Engländern, aber Pickford kann im Vergleich zu früheren Torwart-Generationen besser mit dem Ball umgehen und kann den hart geschossenen Ball kontrollieren.

41 Chilwell bringt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo der Ball über Umwege zu Barkley kommt und der die Kugel volley auf den kurzen Pfosten zieht. Aber der geht nur ins Außennetz.

39 Nun ist es Stones, der leicht unkonzentriert ist und vor dem Strafraum Glück hat, den Ball nicht früh gegen Kramarić zu verlieren. Das ist schon die zweite Unkonzentriertheit am eigenen Sechzehner der Gastgeber.

36 Die Härte kommt auch allmählich in die Begegnung - schließlich geht es hier um Gruppensieg oder Abstieg! Dennoch. Kroatien muss gewinnen, um nicht abzusteigen und muss dafür mehr nach vorne tun.

33 Die Partie ist nun mehrheitlich im Mittelfeld, denn die Kroaten stehen nun dichter und lassen den schnellen Stürmern der Three Lions nun deutlich weniger Platz. Aber nach vorne geht bei Kroatien nach wie vor nichts.

30 Das große Powerplay der Engländer scheint gelaufen, Kroatien hat es erfolgreich geschafft, das Spiel etwas zu beruhigen und die Kugel besser laufen zu lassen.

28 Šime Vrsaljko scheint nicht angeschlagen und wird vermutlich aus taktischen Gründen ausgewechselt. Milić ist ein deutlich defensiverer Verteidiger als der Rechtsverteidiger von Inter Mailand.

26 Einwechslung bei Kroatien -> Antonio Milić

26 Auswechslung bei Kroatien -> Šime Vrsaljko

25 Kroatien versucht England zu bremsen und nun länger die Kugel im Mittelfeld zu halten. Vor allem die Kräfte werden bei den Gästen eine Rolle spielen nach der harten Partie gegen Spanien am Donnerstag.

22 Ivan Perišić wird auf dem linken Halbfeld eingesetzt und entscheidet sich für den Abschluss, doch der Flachball wird abgefälscht. Die folgende kurze Ecke bringt ebenso nichts ein.

20 Kane, Sterling und Rashford spielen die kroatische Abwehr schwindelig, die Agilität und Trickbereitschaft dieser drei ist unheimlich, selbst die sonst so stabilen Kroaten haben mächtig Probleme.

17 Mehrfach-Chance für England! Delph schickt Sterling mit einem hervorragenden Pass in die Tiefe. Kalinić kommt heraus und will mit dem Kopf klären, aber der Ball geht genau in die Füße von Kane. Dieser versucht es direkt per Drop-Kick, doch die kroatische Mauer an Fünfer kann per Kopf abwehren. Der zweite Versuch Kanes wird wiederum von zurückgeeilten Kalinić gehalten. Davon muss einer rein gehen!

15 Die Gastgeber gehen früh drauf und setzten die Gäste immer mehr unter Druck. Es liegt allmählich was in der Luft in London, der Weltmeister von 1966 zieht an.

12 Erste echte Chance des Spiels! Über Walker und Kane kommt der Ball blitzschnell in die Spitze zu Sterling, der alleine auf Kalinić zuläuft, aber die neue kroatische Nummer Eins bleibt lange stehen und kann das Ding im Eins-gegen-Eins abwehren!

10 Noch nicht viel los im Wembley. Die Three Lions scheinen das aktivere Team, das immer wieder versucht mit ihren schnellen Außen in die Mitte zu stoßen. Kroatien bleibt aber cool und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

8 Diesmal kommt Sterling mit Geschwindigkeit von der rechten Seite in die Mitte, spielt den Pass aber vielleicht zu früh und wird somit abgefangen.

5 Erster Angriff der Engländer: Rashford geht mit Tempo von links in die Mitte und versucht Kane im Strafraum anzuspielen, doch der Torjäger wird wegen Abseits abgepfiffen. War knapp.

3 Slapstick-Einlage von Pickford! Delph gerät im Mittelfeld unter Druck und spielt Pickford schrägt an - der Keeper geht im Fallen mit der Brust zum Ball und legt sie so für Rebic vor, der jedoch vor dem Strafraum über den Kasten drischt.

1 Los geht's im Wembley! England wie gewohnt ganz in Weiß, während Kroatien heute auf schwarze Auswärtstrikots umstiegt.

1 Spielbeginn

Die Gäste starten hingegen heute mit fast derselben Startformation wie gegen die Spanier, lediglich der wegen Oberschenkelproblemen bereits abgereiste Ivan Rakitic muss im Mittelfeld durch den jungen Nikola Vlašić ersetzt werden. Ansonsten stümt vorne erneut das Bundesliga-Duo Kramarić/Rebić, während Perišić von Außen kommt und Weltfußballer Modrić das Mittelfeld diktiert. Der neue Mann Vlašić spielt normalerweise eine etwas offensivere Rolle als Rakitic, wie er sie heute interpretiert bleibt aber abzuwarten.

Im Vergleich zum Spiel gegen die USA stellt Southgate heute auf mehreren Positionen um. Die Nummer Eins Pickford bliebt im Kasten, davor bilden Gomez und Stones heute die Innenverteidigung, flankiert von Walker und Chilwell. Das Mittelfeld bilden mit Delph, Barkley und Dier drei robuste Kämpfer, während vorne die agilen Sterling und Rashford auf den Außen wirbeln sollen, um Kane in der Mitte in Position zu bringen. Der zuletzt so starke Sancho, Lingard und auch Alli müssen zunächst mit der Bank vorlieb nehmen.

"Das wird ein ganz besonderes Spiel", sagte England-Manager Gareth Southgate im Vorfeld angesichts des Revanche-Charakters und der besonderen Tabellensituation. "Wir werden Kroatien nicht unterschätzen", warnte er allerdings auch vor Hochmut - denn im Grunde reicht England bereits ein Remis, um zumindest den Abstieg in die NLB zu vermeiden. Kroatien wird als Vize-Weltmeister darauf brennen, sich nicht mit einem Abstieg aus der ersten Ausgabe der Nations League zu verabschieden.

Beide Teams kommen mit Rückenwind ins Wembley, schließlich konnten beide ihre Partien vor wenigen Tagen gewinnen. Die Three Lions gewannen souverän mit der B-Elf gegen die USA, während Kroatien gar Ex-Weltmeister Spanien mit 3:2 niederrang und sich somit noch Hoffnungen auf den ersten Platz machen darf. Zusätzliche Würze kommt durch das diesjährige WM-Halbfinale hinzu, als Kroatien England mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Turnier kegelte und erstmals in seiner Geschichte ins WM-Finale einzog.

Ganz England erwartet heute Abend ein echtes Finale um den Gruppensieg und damit die Qualifikation für die Endrunde der Nations League in Portugal. Für beide Teams ist mit je 4 Punkten noch alles drin - der Sieger würde sich für die Endrunde qualifizieren, der Verlierer gleichzeitig brutal aus der NLA absteigen. Bei einem Remis würde England als Zweiter einlaufen, während Kroatien auch dann abgestiegen wäre. In diesem Fall würde Spanien in die Endrunde einziehen.

Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenfinale in der Nations League A Gruppe 4! Im Wembley kommt es heute Abend zum Showdown zwischen England und Kroatien.