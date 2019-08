Nach dem Vorfall in Berlin sind ein Rabbiner und seine Söhne in München bespuckt und beschimpft worden. Zu den Ereignissen: Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Beitragslänge: 1 min Datum: 06.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.08.2020