Eisenbichler bester Deutscher in der Qualifikation

Der Sieg in der Vorausscheidung ging an den Polen Dawid Kubacki, der auch auf 135,5 Meter sprang. Zweiter wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan, der an Neujahr (14 Uhr/ARD) seinen zweiten Erfolg einfahren möchte und dafür als klarer Favorit gilt. Rang drei belegte Titelverteidiger Kamil Stoch.