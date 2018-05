Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Türkei: Steudtner ist wieder frei

Nach rund 100 Tagen in Haft ist der in der Türkei angeklagte deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner wieder frei. Ein Gericht in Istanbul ordnete am Mittwochabend seine Entlassung aus der Untersuchungshaft an.