Unsere Ausgangsposition ist durch die im Februar 2018 zu unseren Gunsten getroffene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bremen gut. Ulrich Mäurer

Die Bremer Innenbehörde legte für den finanziell angeschlagenen Stadtstaat in dieser Causa eine Konsequenz an den Tag, die in anderen Bereichen nicht zwangsläufig Merkmal ihrer Politik ist. Das Land Bremen war im Februar 2018 in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht im Berufungsverfahren siegreich. Daher steht nun ein Präzedenzfall an, dessen Urteil wohl am Freitag ergeht. Wie nicht nur Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) angedeutet hat, können sich andere Bundesländer der Signalwirkung gar nicht verschließen. Bei Eintracht Frankfurt allerdings wären Risikospiele beispielsweise noch deutlich teurer, von bis zu einer Million Euro ist hier die Rede. Insgesamt geht es für den deutschen Profifußball bei 50 bis 60 Risikospielen pro Saison in erster und zweiter Liga um einen zweistelligen Millionenbeitrag.