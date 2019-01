Für Kobayashi ist die Führung rein statistisch schon mehr als die halbe Miete auf dem Weg zum Gesamtsieg. Seit 1993 lagen 21 von 25 nach Innsbruck führende Springer auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 19 Auflagen verspielte sogar nur noch der Norweger Daniel Andre Tande (2016/17) seinen Vorsprung. Die Entscheidung im Kampf um den Goldenen Adler fällt am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Bischofshofen. Schon am Samstag steht dort die Qualifikation für das Finale an.