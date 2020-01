Bester deutscher Springer war Constantin Schmid, der 139 Meter weit sprang und Vierter wurde. Aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher erreichten zudem Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe an seinem 28. Geburtstag und Pius Paschke den Wettkampf der besten 50 Springer am Montag (17.15 Uhr/ARD). Moritz Baer reiste dagegen noch vor der Qualifikation krankheitsbedingt ab. Im Gesamtklassement liegt Geiger als Dritter umgerechnet gut sieben Meter hinter dem Führenden Polen Dawid Kubacki.



Bundestrainer Stefan Horngacher blieb ebenfalls zuversichtlich. "Es war jetzt nicht ganz optimal für den Karl heute, aber wir wissen, was er machen muss", sagte er in der ARD. "Wir werden das jetzt analysieren", meinte der Coach und fügte hinzu: "Morgen wird er genau das besser machen, was er machen muss, um weiter zu springen."