Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Kiew fiebert dem Showdown entgegen

In Kiew ist alles ganz auf Champions-League-Finale getrimmt. Schafft es Liverpool um Trainer Jürgen Klopp, den Pokal nach 2005 wieder zu holen? Oder ist Real Madrid zum dritten Mal in Serie erfolgreich und sichert sich so einen neuen Rekord?