Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Dahlmeier Fünfte in der Verfolgung

Einen Tag nach ihrem famosen Comeback im Biathlon-Weltcup hat Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier in der Verfolgung eine Podestplatzierung verpasst. In Nove Mesto belegte die 25-Jährige über 10 km den fünften Platz, nachdem sie am Freitag in ihrem …