In Altenberg in Sachsen fahren am Freitag bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften die Skeleton-Piloten um Medaillen. Vor den beiden abschließenden Rennen belegen die Deutschen Christopher Grotheer, Alexander Gassner und Axel Jungk die Medaillenränge. Die deutschen Frauen, die im Vorjahr bei der WM in Whistler einen Dreifacherfolg feierten, starten bereits am Vormittag in ihren Wettbewerb.