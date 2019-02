Gold für DSV-Skispringerinnen

Die Mannschaft gewann den Wettbewerb in der Besetzung Carina Vogt (Degenfeld), Katharina Althaus (Oberstdorf), Juliane Seyfarth (Ruhla) und Ramona Straub (Langenordnach) vor Österreich und Norwegen. "Es war ein sehr großer Moment für uns. Ich war ein bisschen nervös. Es ist immer schwer in so einer speziellen Disziplin. Ich bin einfach glücklich", sagte Vogt.