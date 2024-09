Ausstellung über Yoko Ono in Düsseldorf

von Kerstin Edinger 27.09.2024 | 19:00 |

In Düsseldorf ist ab sofort die Ausstellung "Yoko Ono: Music of the Mind" zu sehen. Die Ausnahmekünstlerin Yoko Ono ist seit sieben Jahrzehnten fester Teil der Kunstwelt.