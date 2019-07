Alexander Zverev scheitert in Runde 1

Alexander Zverev ist in der ersten Runde des Tennis-Turniers in Wimbledon überraschend ausgeschieden. Der an Nummer 6 gesetzte Hamburger unterlag dem Tschechen Jiri Vesely 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

