Nachrichten | heute - in Deutschland - Nordhalben, ein Ort erwacht!

Fast hätte der einzige Supermarkt in Nordhalben, ein kleiner Ort in Oberfranken, schließen müssen. Doch die Dorfbewohner haben in Eigeninitiative den Markt und damit den Ort zu neuem Leben erweckt. Eine Erfolgsgeschichte!