Nachrichten | heute - in Deutschland - 100 Jahre Frauenwahlrecht

Erst vor 100 Jahren bekamen in Deutschland auch Frauen das Wahlrecht. Doch an echter Gleichstellung mangelt es noch. Beim Frauenanteil in den Länderparlamenten ist Baden-Württemberg ganz hinten dran: Nur knapp ein Viertel sind weibliche Abgeordnete.