18 Wohnhäuser in Berlin evakuiert

In Berlin-Köpenick mussten am Sonntagabend 18 Wohnhäuser wegen Einsturzgefahr evakuiert werden. Auslöser dafür war eine an die Häuser angrenzende, Baugrube, die mit Wasser vollgelaufen war. Die Absicherung der Grube gestaltet sich weiterhin schwierig.

