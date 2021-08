60 Jahre Mauerbau

Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus erinnern Zeitzeugen an der Gedenkstätte in Berlin an die damaligen Ereignisse. Im Anschluss der Veranstaltung gibt es einen Andachtsgottesdient zum Gedenken der Todesopfer.

