Abstandsregeln im Schwimmbad

Zahlreiche Freibäder starten in Nordrhein-Westfalen ab heute in die Badesaison. Schwimmen mit Abstand, Besuche nur mit Voranmeldung und Warteschlangen vor den Becken. Was sagen die ersten Besucher zum neuen Badekonzept?

Beitragslänge: 1 min Datum: 20.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.05.2021