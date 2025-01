80. Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs

von Hagen Mikulas und Hassan Rascho 16.01.2025 | 14:00 |

Am 16. Januar ist es 80 Jahre her, dass Magdeburg im Jahr 1945 zerstört wurde. Der Gedenktag ist der Beginn der Aktionswoche „Eine Stadt für alle“. Zudem erinnert Bundespräsident Steinmeier heute in Magdeburg an die Opfer des Anschlags vom 20. Dezember.