Nachrichten | heute - in Deutschland - Advent in Quedlinburg

Im Dezember verwandelt sich die Stadt in Sachsen-Anhalt in einen vorweihnachtlichen Traum besonderer Art. "Advent in den Höfen“. In über zwanzig Innenhöfen werden Raritäten und kleine Kostbarkeiten verkauft, die extra für diese Tage hergestellt wurden.