AfD darf Landeswahlliste erweitern

Am 1. September 2019 wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD kann nach einem überraschenden Richterspruch in Leipzig nun mehr Kandidaten ins Rennen schicken als bisher zugelassen waren.

Beitragslänge: 1 min Datum: 26.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.07.2020