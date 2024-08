Aktivisten protestieren an Flughäfen

von Nina Hauser 15.08.2024 | 14:00 |

Klimaaktivisten der Letzten Generation protestierten am Donnerstagmorgen an mehreren deutschen Flughäfen und störten damit zeitweise den Flugbetrieb. Die Polizei nahm zwei Aktivistinnen in Stuttgart in Gewahrsam.