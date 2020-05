Alleinerziehende in Corona-Zeiten

In Deutschland gibt es 1,5 Millionen alleinerziehende Mütter und Väter. Viele fühlen sich in der Corona-Krise allein gelassen und haben Existenzängste. Denn nicht in allen Bundesländern sind Alleinerziehende bei der Notbetreuung berücksichtigt.

