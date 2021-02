Zum Auftakt des Karnevals gibt es am Donnerstag einen Livestream aus der Kölner Lanxess Arena. Die Veranstaltung ist mit einer Spendenaktion verbunden für Betroffene, die durch den Ausfall der närrischen Tage in finanzielle Not geraten.

1 min 1 min 11.02.2021 11.02.2021 Video verfügbar bis 11.02.2022 Video herunterladen