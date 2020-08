"Wir schaffen das", sagte Kanzlerin Merkel 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Doch was haben wir tatsächlich geschafft? Was läuft gut, wo hapert es bei der Integration? Jochen Breyer ist unterwegs in Deutschland, um darüber zu sprechen.

something 1 min something 26.08.2020 Video verfügbar bis 26.08.2021 Video herunterladen