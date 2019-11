Amtsantritt Lagarde mit Protesten

Am Freitag hat Christine Lagarde offiziell ihren ersten Tag als neue Präsidentin der EZB. Aus diesem Anlass wollen sowohl die Bewegung „Fridays for Future“ als auch „Attac“ vor dem Gebäude der EZB in Frankfurt demonstrieren.

Beitragslänge: 1 min Datum: 01.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.11.2020