Angeln im Trend

Angeln erfreut sich wachsender Beliebtheit. Prof. Robert Arlinghaus hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er lehrt Integratives Fischereimanagement an der HU in Berlin – und hat Brandenburg mit seinen Seen und Flüssen als Anglerparadies ganz in der Nähe.

