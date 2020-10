Angriff vor Synagoge in Hamburg

Vor der Synagoge in Hamburg wurde ein jüdischer Student am Sonntag mit einem Spaten angegriffen und am Kopf schwer verletzt. Politiker und jüdische Verbände verurteilen die Attacke und fordern nun mehr Schutz für jüdische Einrichtungen.

