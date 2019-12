Wegen Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin war der Diplomatensohn Jens Söring in den USA zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden. Gut 30 Jahre nach der Tat wurde er nun überraschend frei gelassen; heute landete er in Frankfurt.

