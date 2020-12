Ansteigende Zahlen in Sachsen

In Sachsen breitet sich das Coronavirus so schnell aus wie nirgendwo sonst in Deutschland. Fünf der bundesweit stärksten betroffenen Landkreise, darunter Görlitz und Bautzen, liegen dort. Seit gestern gelten strikte Ausgangsbeschränkungen.

