Aufräumarbeiten in Dresden

von F. Wunderlich und C. Schiemenz 13.09.2024 | 14:00 |

Die Abrissarbeiten an dem eingestürzten Teil der Carolabrücke in Dresden haben gestern Abend begonnen. Die Arbeiten sind dringlich, denn am Wochenende droht Hochwasser in der Elbe.