Aus für AstraZeneca?

So richtig beliebt war der Impfstoff AstraZeneca in Deutschland nie. Mit der neuen Empfehlung der STIKO, eine Mischung aus Astra und einem mRNA-Impfstoff als Zweitimpfung, mutiert Astra zum Ladenhüter. Was passiert nun mit dem übrigen Impfstoff?

1 min 1 min 08.07.2021 08.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.07.2022 Video herunterladen