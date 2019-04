Nachrichten | heute - in Deutschland - Ausflugstipps für die Feiertage

Die Osterzeit lockt viele Touristen in die Hansestadt Lübeck. Dort zieht das bekannteste Stadttor Deutschlands, das Holstentor, zahlreiche Besucher an. Verbunden mit einem Spaziergang an der Ostsee kann man so die Ostertage in vollen Zügen genießen.