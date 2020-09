In Italien es gibt es sie schon länger, in Frankreich sind sie seit gestern in Kraft: Ausgangssperren. Zur Arbeit fahren oder Einkaufen bleiben erlaubt. Wer aus anderen Gründen das Haus verlassen will, muss eine Genehmigung haben; sonst drohen Geldstraf...

something 1 min something 17.03.2020 Video verfügbar bis 17.03.2021 Video herunterladen