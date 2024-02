Axtwerfen in Hamburger Bar

von Christian Hauser 01.02.2024 | 14:00 |

In Deutschland erlebt der Axtwerfen-Trend aus den USA einen Hype. In einer Hamburger Bar, kann man auf 12 Käfig-Bahnen große Holzscheiben treffen. Neben traditionellen Dart-Fans zieht die Axtwurf-Bar vor allem junge Frauen und Paare an.