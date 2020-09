Bäume sterben Hitzetod

In den letzten Jahren starben viele Bäume durch Trockenheit. Nun wurden in verschiedenen Städten im Rhein-Main-Gebiet neue Lösungen gesucht. In Frankfurt wurden in diesen Sommer die Bäume zum Beispiel mit Wasser aus dem Main bewässert.

something 1 min something 08.09.2020 Video verfügbar bis 08.09.2021 Video herunterladen