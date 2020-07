Bahn will ICE-Flotte aufstocken

Trotz hoher Verluste durch die Corona-Krise will die Deutsche Bahn an Investitionen in die Zukunft festhalten. Der Konzern kündigt heute ein Milliardenprojekt an: Die Flotte soll mit 30 Hochgeschwindigkeitszügen aufgestockt werden.

