Richtfest am Flughafen BER

Richtfest am neuen Terminal des Hauptstadtflughafens BER! Mit dem Zusatzbau soll Platz für weitere sechs Millionen Fluggäste im Jahr geschaffen werden. In gut einem Jahr sollen die ersten Flieger von dort an den Start gehen, so BER-Chef Lütke Daldrup.

