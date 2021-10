Das Projekt „Betreutes Wohnen in Familien“ vermittelt Menschen mit psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen an Familien. Sie werden so lange wie nötig betreut und oft sogar festes Familienmitglied.

