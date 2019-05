Nachrichten | heute - in Deutschland - BGH-Urteil zu Leihmutterschaft

In Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten. Wer also ein Kind austragen lassen will, muss ins Ausland. Doch wer ist dann die rechtliche Mutter? Der Bundesgerichtshof hat heute dazu geurteilt: Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.