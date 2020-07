BGH-Urteil zu Renovierungskosten

Bisher war es Vermietersache, die Wohnung in Schuss zu halten. Davon wurde aber oft abgewichen. Nach einer Mieterklage in Berlin schafft das heutige Urteil des BGH Klarheit: Der Vermieter muss renovieren, der Mieter muss sich an den Kosten beteiligen.

