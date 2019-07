Ein Landwirt hat sich in Gauting am Starnberger See viel vorgenommen. Er verwandelt einen Teil seines Landes in eine Blüh- und Ackerwiesenkrautfläche. Zugute kommen soll das den Bienen, Insekten und Vögeln. Hundert Paten haben sich schon gefunden.

