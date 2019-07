Blütenmeer durch Samenbomben

Kleine Kugeln aus Erde, Ton und Saatgut, vermengt mit Wasser – wo sie landen, sprießen Blumen. Was als Idee von drei Studenten in Nordhorn begann, ist mittlerweile zu einem erfolgreichen Unternehmen gewachsen, das die Samenbomben in ganz Europa verkauft.

Datum: 09.07.2019